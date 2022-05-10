«Ливерпуль» не потерял ни одного очка в матчах АПЛ против команд из нижней половины таблицы

«Ливерпуль» в текущем сезоне не допустил ни одной осечки против команд, находящихся в нижней половине таблицы Английской премьер-лиги.

В общей сложности у коллектива Юргена Клоппа было 18 встреч с соперниками, занимающими места во второй половине турнирной таблицы перед началом матча. «Красные» добились победы во всех 18 противостояниях с общей разницей голов 52:4, информирует Opta.

В эти минуты «Ливерпулю» противостоит бирмингемская «Астон Вилла», располагавшаяся на 11-м месте в чемпионате перед стартом поединка. Команда Стивена Джеррарда открыла счёт уже на третьей минуте, однако ливерпульцы быстро отыгрались.