«Ливерпуль» забил 43 гола в гостях в АПЛ – второй результат в истории клуба

«Ливерпуль» лишь однажды был столь же эффективен в атаке в выездных матчах Премьер-лиги, как в нынешней кампании.

Коллектив Юргена Клоппа отметился уже 43 забитыми мячами в гостевых поединках текущего розыгрыша АПЛ, что является вторым результатов клуба в истории.

Единственный более успешный по данному показателю сезон – 2013/14, когда «красные» под руководством Брендана Роджерса отличились на полях соперников 48 раз, финишировав при этом на втором месте (чемпионом стал «Манчестер Сити»).

Сегодня «Ливерпуль» вновь оказался успешен в гостях, дважды забив «Астон Вилле» в Бирмингеме и победив со счётом 2:1.