Стивен Джеррард назвал лучшую команду в мире

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и действующий наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард в преддверии матча чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» рассказал о том, какой клуб он считает лучшим в мире.

Джеррард сообщил, что считает «Ливерпуль» лучшей командой мира не текущий момент, но даже самой лучшей команде можно создавать проблемы, заявил наставник «Астон Виллы».

«Мы пониманием, какой вызов нас ждёт, но мы к нему готовы и очень его ждём», – приводит слова Джеррарда BBC.

Матч между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» пройдёт 10 мая.