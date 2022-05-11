Хендерсон: «Знали, что будет непросто»

В отложенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой», продолжая борьбу за чемпионский титул в английской Премьер-лиге. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал итоги игры, напомнив также о предстоящем кубковом финале.

- Ребята были великолепны весь сезон и сегодня тоже. Мы знали, что игра будет непростой, но концентрировались на том, что должны были сделать, и сделали это. Впереди на этой неделе еще один важнейший матч, финал Кубка Англии, и сейчас нам надо набраться сил перед ним, - считает Хендерсон, слова которого цитирует Sky Sports.