Клопп: «Астон Вилла» доставила нам много проблем»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды над «Астон Виллой» (2:1).

«Не думаю, что лёгкая победа сегодня была возможна. «Астон Вилла» – команда высокого уровня. Они доставили нам много проблем.

Нам понадобилось время, чтобы попасть в игру – к этому моменту на табло уже горел счёт 1:1. Я очень горжусь игрой команды. Отличное выступление в середине мая.

Клоппа восхитил победный гол Садио Мане на 65-й минуте: «В этом эпизоде всё было сделано первоклассно: Луис [Диас] сделал передачу в тот момент, когда этого не ожидал никто, кроме Садио [Мане]», – сказал немецкий специалист в интервью BBC.