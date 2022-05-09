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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино может принять участие в матче с «Астон Виллой»

09 Мая 2022 • 15:35 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.00 4.60 1.45
10.05 22:00

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может принять участие в завтрашнем матче своей команды в чемпионате Англии против «Астон Виллы». Бразилец продолжает набирать форму после травмы. В матче против команды Стивена Джеррарда нападающий может выйти на поле с замены.

«Фирмино сегодня тренировался с нами, завтра мы примем решение относительно его участия. Он постепенно приближается к оптимальным кондициям. Надеюсь, мы сможем включить его в состав», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что из-за травмы Фирмино был вынужден пропустить ряд важных матчей своей команды в начале весны. В этом сезоне игрок записал на свой счёт 5 голов в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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