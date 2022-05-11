Джеррард: «Ливерпулю» не было комфортно против «Астон Виллы»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард доволен игрой своей команды против «Ливерпуля», несмотря на поражение.

«С точки зрения самоотдачи и настроя я не мог просить своих игроков о большем. Временами команда выглядела действительно качественно, но я разочарован голами, которые мы пропустили.

Иногда нам приходилось страдать, однако «Ливерпуль» – команда топ-уровня с топ-тренером во главе. При этом большую часть игры мы выглядели достойно и показали амбиции. У нас было много шансов, и «Ливерпулю» сегодня ни в коем случае не было комфортно», – заявил наставник «Астон Виллы» и бывший капитан «Ливерпуля» в послематчевом интервью Sky Sports.