«Астон Вилла» хочет сохранить Коутиньо

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сказал, что клуб надеется сохранить своего полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Останется ли Коутиньо у нас? Очевидно, что мы хотим его видеть здесь», - приводит слова Джеррарда Sport es.

Если «Астон Вилла» захочет выкупить бразильца у «Барселоны», клубу придется заплатить каталонцам порядка 40 миллионов евро. Футболист не входит в планы главного тренера испанского клуба Хави Эрнандеса.

29-летний полузащитник принял участие в 15 матчах этого сезона, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи в рамках Английской премьер-лиги. Стоимость футболиста по данным портала transfermarkt составляет 20 миллионов евро.