«Ливерпуль» эффективнее всех в АПЛ переворачивает ход матчей

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Астон Виллой» (2:1), что позволило команде Юргена Клоппа остаться в золотой гонке.

Бирмингемцы открыли счёт в сегодняшнем поединке уже на третьей минуте, однако «Ливерпуль» отыгрался спустя всего три минуты, а во втором тайме организовал победный мяч. Таким образом, в текущем сезоне «красные» набрали уже 14 очков в матчах, по ходу которых уступали в счёте, – это лучший показатель в Английской премьер-лиге.

Одержав очередную победу, «Ливерпуль» сравнялся по набранным очкам с «Манчестер Сити» (по 86 у обоих коллективов), но у «горожан» остаётся одна игра в запасе.