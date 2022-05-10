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«Ливерпуль» выстрадал победу в Бирмингеме и догнал «Манчестер Сити» по набранным очкам

10 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Ливерпуль
окончен

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сошлись в рамках перенесённого матча 33-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Астон Вилла 1:2Ливерпуль
(1:0) Соарес Дуглас3'   
  6'Матип Жоэль (1:1)
  65'Мане Садио (1:2)
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриМингс ТайронДинь ЛюкаМакгинн ДжонНакамба Марвелус  62' (Чуквуэмека Карни (  62') Соарес ДугласКоутиньо Филиппе  70' (Буэндия Эмилиано (  70') Ингс ДэнниУоткинс Олли  82' (Траоре Бертран (  82')
Запасные: Янг ЭшлиКризен БенджаминОльсен РобинЧамберс КалумИроэгбунам ТимСансон Морган
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип ЖоэльВан Дейк ВиргилЦимикас КостасКейта НабиФабиньо Энрике  30' (Хендерсон Джордан (  30') Джонс Кёртис  62' (Алькантара Тьяго (  62') Диас Луис  72' (Салах Мохамед (  72') Жота ДиогуМане Садио
Запасные: Фирмино РобертоГомес ДжоМилнер ДжеймсКеллехер КаомхинКонате ИбраимаОриги Дивок
10 мая. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

33-й тур доигрывали «Астон Вилла» и «Ливерпуль», пропустившие запланированный в апреле игровой день. «Красные» приехали в гости к Стивену Джеррарду с одной только целью – победить. На выходных Антонио Конте поставил подножку «Ливерпулю» и теперь отставание от «горожан» составляет целых три очка, а провести осталось всего по три игры. Тут нужно побеждать в каждой и ещё надеяться на осечку «Манчестер Сити», которому завтра играть против «Вулверхэмптона».

Однако, помятуя о финале Кубка Англии Юрген Клопп прибег к ротации, оставив на скамейке запасных Мо Салаха, Тьяго и Джордана Хендерсона. Центр обороны «Ливерпуля» не претерпел изменений, но именно он и подвёл команду очень быстро. Как-то удивительно пассивно сыграли против Уоткинса, вывалившегося на Алиссона. Бразилец удар парировал, но «Вилла» атаку продолжила и последовал навес, а за ним и удар Дугласа Луиса. Алиссон опять выручил, но тут ещё и добивание Дугласа Луиса прилетело – 1:0.

Трижды за одну атаку форварды «Астон Виллы» продавливали или переигрывали центральных защитников «Ливерпуля» и те решили мгновенно оправдаться. На третьей минуте привезли гол, на шестой – организовали. Подача Трента со стандарта и серия корявых выносов Мингса привели к тотальному хаосу в штрафной площади хозяев. В итоге Ван Дейк прострелил через руки Мартинеса, а Жоэль Матип в падении этот прострел замкнул – 1:1.

Команды ничуть не сбросили скорости после резвого обмена голами. Продолжился остро атакующий футбол, причём с обоих сторон, а «Вилла» ничем не уступала грозному «Ливерпулю». Мане опаснейшим ударом замыкает кросс Цимикаса – Коутиньо с Ингзом отвечают похожей атакой. Правда, оба раза мяч прошёл рядом со штангой. Первый тайм так и завершился в равной борьбе с ничейным счётом, а «Ливерпуль» ещё и потерял Фабиньо из-за травмы.

А вот вторая половина матча получилась не в пример первой. Вязкая борьба на каждом участке поля, мяч уже гораздо больше ходил у «Ливерпуля», но опасные моменты исчезли как вид. Однако первая качественная атака «красных», проведённая только на 65-й минуте, стала голевой. Тьяго отобрал мяч, Жота моментально закинул на ход Луису Диасу. Колумбиец качнул оппонента и забросил в центр штрафной площади, где Садио Мане головой пробил абсолютно без помех – 1:2.

«Ливерпуль» до финального свистка давил «Астон Виллу», но не смог более забить, ограничившись минимальным преимуществом. А вот гости даже кольнули результативной атакой, однако Ингз прошил Алиссона ударом из офсайда и даже сам не стал праздновать. Волевая победа позволила «красным» настигнуть «Манчестер Сити» в турнирной таблице. По дополнительным показателям впереди «горожане», а завтра им ещё играть матч против «Вулверхэмптона».

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Ливерпуль Астон Вилла
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окончен Астон Вилла 1:2 Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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