Где смотреть матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» онлайн

Во вторник вечером перенесённый матч Английской премьер-лиги проведут «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

Поединок в Бирмингеме стартует в 22:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На выходных «Ливерпуль» не смог обыграть «Тоттенхэм» (ничья 1:1), и шансы команды Юргена Клоппа на завоевание чемпионского титула снизились. И всё же мерсисайдцы настроены бороться с «Манчестер Сити» до последнего. Во вторник «красные» ставят перед собой задачу по завоеванию трёх очков в гостях у «Астон Виллы» - середняка АПЛ.