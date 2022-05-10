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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Где смотреть матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» онлайн

10 Мая 2022 • 04:44 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.20 4.70 1.45
Через 16 ч. 13 мин.

Во вторник вечером перенесённый матч Английской премьер-лиги проведут «Астон Вилла» и «Ливерпуль».

Поединок в Бирмингеме стартует в 22:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На выходных «Ливерпуль» не смог обыграть «Тоттенхэм» (ничья 1:1), и шансы команды Юргена Клоппа на завоевание чемпионского титула снизились. И всё же мерсисайдцы настроены бороться с «Манчестер Сити» до последнего. Во вторник «красные» ставят перед собой задачу по завоеванию трёх очков в гостях у «Астон Виллы» - середняка АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
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