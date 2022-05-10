Вудгейт о ван Дейке: «Это лучший защитник, которого я видел в жизни»

Бывший футболист мадридского «Реала» Джонатан Вудгейт рассказал о своих впечатлениях от игры защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По словам англичанина, в своей жизни он не видел лучшего центрального защитника, чем ван Дейк.

«Я думаю, что он лучший центральный защитник, которого я видел в своей жизни. Он невероятен. Он невероятный игрок. Лучший, которого я видел на позиции центрального защитника», – цитирует Вудгейта Daily Mirror.

Напомним, что ван Дейк пропустил большую часть прошлого сезона из-за разрыва крестообразных связок колена. Эту травму игрок получил в выездном мерсисайдском дерби против «Эвертона».