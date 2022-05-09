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Джеррард: «Травмы не повлияют на «Астон Виллу»

09 Мая 2022 • 18:50 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.00 4.60 1.45
10.05 22:00

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал кадровые проблемы своего клуба в преддверии матча очередного тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», который стартует завтра в 22:00 по московскому времени.

«Травмы не повлияют на «Астон Виллу». Мы такие же, какими были и раньше. Джейком Рэмзи не сыграет завтра. У него был хороший шанс вернуться к выходным, но играть против «Ливерпуля» ему слишком рано. Это расстраивает», – сказал Джеррард на пресс-конференции.

Напомним, что Джеррард проведёт уже свой второй матч против «Ливерпуля» во главе «Астон Виллы». В первом круге на «Энфилде» подопечные англичанина уступили 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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