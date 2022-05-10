Робинсон о Гомесе: «На его месте я бы не переходил в «Астон Виллу»

Бывший голкипер «Лидса» и «Тоттенхэма» Пол Робинсон рассказал, что на месте защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса не стал бы летом переходить в «Астон Виллу», где в услугах игрока заинтересован главный тренер Стивен Джеррард.

«Посмотрев на то, где сейчас находится «Ливерпуль», а где «Астон Вилла», на его месте я бы не стал переходить. «Астон Вилла» является командой из нижней части таблицы, тогда как «Ливерпуль» продолжает борьбу за все трофеи», – цитирует Робинсона Anfield Watch.

Напомним, что Джо Гомес перебрался в «Ливерпуль» летом 2015 года из «Чарльтона». В конце мая англичанину исполнится 25 лет.