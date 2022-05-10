Лаллана: «Надеюсь, что смогу поехать в Париж и поддержать «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов»

Экс-игрок «Ливерпуля», а ныне полузащитник «Брайтона» Адам Лаллана рассказал, что в конце мая планирует поехать в Париж на финал Лиги чемпионов между «скаузерами» и мадридским «Реалом». Англичанин намерен поддержать свою бывшую команду в решающем матче со «сливочными».

«К сожалению, «Ливерпуль» потерял очки на выходных, но в этой лиге подобное может случиться с любой командой. Надеюсь, что смогу поехать в Париж и поддержать «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов», – цитирует англичанина Anfield Watch.

Напомним, что грядущий финал Лиги чемпионов станет для «Ливерпуля» третьим за последние 5 лет. Для мадридского «Реала» же этот финал станет пятым за последние 8 лет.