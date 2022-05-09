Невилл: «Судьба чемпионства ещё не решена, травма Диаша оставляет шансы «Ливерпулю»

Телеэксперт и бывший игрок Гари Невилл высказал мнение о шансах «Ливерпуля» на чемпионство.

«Манчестер Сити» лидирует с отрывом в три очка за три тура до финиша, однако Невилл считает, что травма важного игрока может выбить «горожан» из колеи в последних поединках сезона.

«Поскольку Рубен Диаш травмирован, соперники могут доставить им много проблем. «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм» вполне способны шокировать «Сити» – обе команды проводят хороший сезон.

Эта травма повышает шансы «Ливерпуля» на чемпионство. Я действительно думаю, что интрига в гонке за титулом ещё жива. У «Сити» не будет лёгкой прогулки», – заявил Невилл.