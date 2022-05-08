Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Ливерпуля»

Левый защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас интересен итальянской «Роме».

25-летний грек нечасто попадает в состав «Ливерпуля», однако его способности впечатлили представителей «Ромы» и Жозе Моуринью в частности, сообщает Calciomercato. Римский клуб рассматривает возможность приглашения Цимикаса в свои ряды этим летом.

Как отмечается, грек мог оказаться в Серии А ещё до переезда в Англию, поскольку в его услугах был заинтересован «Наполи».

Константинос Цимикас перебрался в «Ливерпуль» в 2020 году из «Олимпиакоса» за 13 млн евро. В текущем сезоне крайний защитник сборной Греции отметился 6 голевыми передачами в 22 поединках за «красных» во всех турнирах.