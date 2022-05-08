«Фиорентина» хочет выкупить Торрейру у «Арсенала»

«Фиорентина» намерена выкупить у «Арсенала» полузащитника Лукаса Торрейру, сообщает Calciomercato.

Напомним, текущий сезон 26-летний уругваец проводит в составе итальянской команды на правах аренды.

По информации источника, руководство «фиалок» довольно выступлениями Торрейры и намерено выкупить футболиста за 15 миллионов евро. «Канониры» не прочь отпустить своего игрока.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «Фиорентины» 33 матча, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Торрейру в 20 миллионов евро.