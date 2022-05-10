Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола появился на поле после 311 дней отсутствия

10 Мая 2022 • 00:20 Комментировать
Фиорентина
2:0
Рома
окончен

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Рома» безропотно уступила в гостях «Фиорентине». пропустив два быстрых мяча. Но для поклонников «Ромы» ложкой меда могло стать возвращение на поле Леонардо Спинацциолы. Он получил травму еще летом прошлого года в ходе чемпионата Европы, успев сыграть очень важную роль в турнирном продвижении итальянцев, выигравших в итоге турнир.

Спинаццола пропустил практически весь сезон, но сейчас, за считанные минуты до конца матча, португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью выпустил его на поле. Но помочь своей команде как-то изменить ход неудачного матча Спинаццола все же не сумел.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 2:0 Рома 2.65 3.40 2.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
00:20 · Италия. Серия А
Спинаццола появился на поле после 311 дней отсутствия
09 Мая
23:56 · Италия. Серия А
Грациани: «Ибрагимович важен не только на поле»
23:43 · Италия. Серия А
«Фиорентина» быстро обыграла «Рому»
23:40 · Италия. Серия А
Грациани: «Милан» лидирует не случайно»
23:16 · Италия. Серия А
«Барселона» заинтересована в трансфере Фабиана Руиса
23:09 · Италия. Серия А
«Сампдория» отметила 32-летие со дня победы в Кубке Кубков
23:02 · Италия. Серия А
Агент Лаутаро Мартинеса рассказал, что футболист не хочет уходить из «Интера»
23:00 · Италия. Серия А
Тонали: «Сперва Скудетто было мечтой, сейчас - цель»
21:15 · Италия. Серия А
«Фиорентина» — «Рома»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
21:09 · Италия. Серия А
Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч против «Ромы»
19:48 · Италия. Серия А
Тудор и Юрич могут заменить Гасперини в «Аталанте»
18:44 · Италия. Серия А
Де Лаурентис подтвердил, что Спаллетти останется тренером «Наполи» на следующий сезон
18:38 · Италия. Серия А
Иммобиле рискует пропустить матч против «Ювентуса»
17:50 · Италия. Серия А
Бывший тренер «Спортинга» Фернандеш: «Леау похож на Роналдо, он тоже может решать игры самостоятельно»
16:46 · Италия. Кубок
Тарделли о переходе Дибалы в «Интер»: «В футболе больше нет такого понятия, как предательство»
Все новости
Рекомендуем