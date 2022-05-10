Спинаццола появился на поле после 311 дней отсутствия

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Рома» безропотно уступила в гостях «Фиорентине». пропустив два быстрых мяча. Но для поклонников «Ромы» ложкой меда могло стать возвращение на поле Леонардо Спинацциолы. Он получил травму еще летом прошлого года в ходе чемпионата Европы, успев сыграть очень важную роль в турнирном продвижении итальянцев, выигравших в итоге турнир.

Спинаццола пропустил практически весь сезон, но сейчас, за считанные минуты до конца матча, португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью выпустил его на поле. Но помочь своей команде как-то изменить ход неудачного матча Спинаццола все же не сумел.