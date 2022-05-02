«Лацио» об обвинениях Моуринью в забитом голе с офсайда: «Он одержим»

Римский «Лацио» выпустил официальное заявление на своём сайте, в котором ответил на обвинения главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в том, что «небесно-голубые» забили свой победный гол в матче со «Специей» с офсайда.

«Тот факт, что в 2022 году тренер соперника неоднократно упоминает другие клубы в контексте судейских ошибок, говорит о том, что он лишён представления о своей профессиональной роли. Он одержим «Лацио», – говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что «Лацио» недавно обыграл на выезде «Специю» со счётом 4:3. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что защитник «небесно-голубых» Франко Ачерби забил победный гол с офсайда.