Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч против «Ромы»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч 36-го тура Серии А, в котором его команда встретится с «Ромой».

30-летний нападающий не попал в стартовый состав и остался в запасе.

«Фиорентина»: Терраччиано, Венути, Миленкович, Роша, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Дункан, Гонсалес, Кабрал, Иконе.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Оливейра, Кристанте, Залевски, Верету, Пеллегрини, Абрахам.

Встреча «Фиорентина» - «Рома» состоится во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Начало – в 21:45.

«Фиалки» подошли к этому матчу, имея три поражения подряд. Команда располагается на 8-й строчке в турнирной таблице в Серии А. «Рома» с 59 очками располагается на 6-м месте.