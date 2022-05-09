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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч против «Ромы»

09 Мая 2022 • 21:09 Комментировать
Фиорентина
2:0
Рома
2.30 3.45 3.05
1-й тайм

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч 36-го тура Серии А, в котором его команда встретится с «Ромой».

30-летний нападающий не попал в стартовый состав и остался в запасе.

«Фиорентина»: Терраччиано, Венути, Миленкович, Роша, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Дункан, Гонсалес, Кабрал, Иконе.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Оливейра, Кристанте, Залевски, Верету, Пеллегрини, Абрахам.

Встреча «Фиорентина» - «Рома» состоится во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Начало – в 21:45.

«Фиалки» подошли к этому матчу, имея три поражения подряд. Команда располагается на 8-й строчке в турнирной таблице в Серии А. «Рома» с 59 очками располагается на 6-м месте.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина Александр Кокорин Серия А
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ФИОРЕНТИНА РОМА
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Идет 21 минута Фиорентина 2:0 Рома 2.34 3.35 3.20
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