Бираги: «Единственный клуб, ради которого я покину «Фиорентину» – это «Интер»

Левый защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги рассказал о причине, по которой прошлым летом отверг предложение главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью перебраться в римский клуб.

«Я всегда говорил, что единственный клуб, ради которого я могу покинуть «Фиорентину» – это «Интер», – цитирует футболиста итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сам Бираги является воспитанником миланского «Интера». Совсем недавно, в сезоне 2019/20, футболист отбегал в футболке «нерадзурри» один год на правах аренды под руководством Антонио Конте, который так и не был впечатлён выступлениями итальянца.