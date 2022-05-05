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Чемпионат Италии. Серия А

Бираги: «Единственный клуб, ради которого я покину «Фиорентину» – это «Интер»

05 Мая 2022 • 15:50 Комментировать
Интер Милан
...
Эмполи
1.15 8.00 16.00
06.05 19:45

Левый защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги рассказал о причине, по которой прошлым летом отверг предложение главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью перебраться в римский клуб.

«Я всегда говорил, что единственный клуб, ради которого я могу покинуть «Фиорентину» – это «Интер», – цитирует футболиста итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сам Бираги является воспитанником миланского «Интера». Совсем недавно, в сезоне 2019/20, футболист отбегал в футболке «нерадзурри» один год на правах аренды под руководством Антонио Конте, который так и не был впечатлён выступлениями итальянца.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Кристиано Бираги
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