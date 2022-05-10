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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью снова ропщет на судейство

10 Мая 2022 • 03:27 Комментировать
Фиорентина
2:0
Рома
окончен

После выхода в финал Лиги конференций «Рома» безропотно уступила «Фиорентине» в последнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Жозе Моуринью, португальский наставник «Ромы». тут же нашел виновника в неудаче - это арбитр матча.

- «Фиорентина» заслужила три очка, она сыграла лучше. Я не могу объяснить, почему мы проиграли, хотя матч в прошедший четверг тоже сыграл свою роль. Мы должны были заработать пенальти, но арбитр из Ливорно почему-то не стал обращать на это внимание главного судьи. С нами такое случается регулярно, это невозможно больше терпеть, - ропщет Муоринью, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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окончен Фиорентина 2:0 Рома 2.65 3.40 2.80
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