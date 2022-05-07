Итальяно надеется, что «Рома» выиграет Лигу конференций

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно выразил надежду, что «Рома» сумеет обыграть «Фейеноорд» в финале Лиги конференций. Специалист также отдал должное наставнику римлян Жозе Моуринью.

«Моуриньо – победитель. То, чего он добился в своей карьере – экстраординарно. Он продолжает впечатлять в клубах, где добиться успеха не очень легко. Он вывел «Рому» в финал Лиги конференций, и надеюсь, что сможет выиграть трофей», – сказал Итальяно на пресс-конференции перед матчем с «Ромой» в Серии А.

Напомним, что в четверг «Рома» обыграла «Лестер» в полуфинале Лиги конференций и вышла в финал, который пройдёт в столице Албании Тиране.