«Фиорентина» быстро обыграла «Рому»

После трёх поражений кряду «Фиорентина» играла в Серии А против «Ромы», которая только-только вышла в еврокубковый финал. В стартовой 10-минутке флорентийцы забили два мяча - Николас Гонсалес с 11 метров, а Джакомо Бонавентура - с игры. Несмотря на это, поединок не получился очень уж ярким, и счет 2:0 на табло продержался до конца.

Форвард Александр Кокорин остался в запасе. Его команда вместе с соперником и «Аталантой» делит шестое место.