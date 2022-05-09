«Фиорентина» быстро обыграла «Рому»

После трёх поражений кряду «Фиорентина» играла в Серии А против «Ромы», которая только-только вышла в еврокубковый финал. В стартовой 10-минутке флорентийцы забили два мяча - Николас Гонсалес с 11 метров, а Джакомо Бонавентура - с игры. Несмотря на это, поединок не получился очень уж ярким, и счет 2:0 на табло продержался до конца.
Форвард Александр Кокорин остался в запасе. Его команда вместе с соперником и «Аталантой» делит шестое место.
Протокол игры
|Фиорентина
|2:0
|Рома
|(1:0) Гонсалес Николас5'
|(2:0) Бонавентура Джакомо11'
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано•Бонавентура Джакомо 28' 76' (Пёнтек Кшиштоф ( 76') •Амрабат Софьян • 19'Дункан Альфред • 50'Гонсалес Николас•Кабрал Артур 76' (Мале Юссеф ( 76') •Иконе Жонатан
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука • 24'Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик•Оливейра Сержиу 46' (Дзаньоло Николо ( 46') •Кристанте Бриан•Залевски Никола 66' (Эль-Шаарави Стефан ( 66') •Пеллегрини Лоренцо 75' (Перес Карлес ( 75') •Верету Жордан•Абрахам Тэмми
09 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).