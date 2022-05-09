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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» быстро обыграла «Рому»

09 Мая 2022 • 23:43 Комментировать
Фиорентина
2:0
Рома
окончен

После трёх поражений кряду «Фиорентина» играла в Серии А против «Ромы», которая только-только вышла в еврокубковый финал. В стартовой 10-минутке флорентийцы забили два мяча - Николас Гонсалес с 11 метров, а Джакомо Бонавентура - с игры.  Несмотря на это, поединок не получился очень уж ярким, и счет 2:0 на табло продержался до конца.

Форвард Александр Кокорин остался в запасе. Его команда вместе с соперником и «Аталантой» делит шестое место.

Протокол игры  
Фиорентина 2:0Рома
(1:0) Гонсалес Николас5'   
(2:0) Бонавентура Джакомо11'   
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович НиколаРоша Игор IIБираги КристианоБонавентура Джакомо   28'  76' (Пёнтек Кшиштоф (  76') Амрабат Софьян   19'Дункан Альфред   50'Гонсалес НиколасКабрал Артур  76' (Мале Юссеф (  76') Иконе Жонатан
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоМартинес Лукас IIКальехон ХосеТоррейра ЛукасМунтяну ЛуисНастасич МатияДронговски БартломейТерзич АлексаСапонара Риккардо
Патрисиу РуйМанчини Джанлука   24'Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп РикОливейра Сержиу  46' (Дзаньоло Николо (  46') Кристанте БрианЗалевски Никола  66' (Эль-Шаарави Стефан (  66') Пеллегрини Лоренцо  75' (Перес Карлес (  75') Верету ЖорданАбрахам Тэмми
Запасные: Диавара АмадуВинья МатиасБове ЭдоардоСпинаццола ЛеонардоШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс Эйнсли
09 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Фиорентина 2:0 Рома 2.65 3.40 2.80
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