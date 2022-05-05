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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» готова продать Дзаньоло за 50 млн евро

05 Мая 2022 • 23:29 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
2.45 3.35 2.90
09.05 21:45

Итальянская «Рома» установила ценник на атакующего полузащитника Николо Дзаньоло.

22-летний футболист сборной Италии связан с возможным переходом в туринский «Ювентус» и ряд клубов Английской премьер-лиги. Римляне не горят желанием отпускать важного игрока, однако, как утверждает Tuttosport, предложения в 50 млн евро будет достаточно, чтобы заставить «Рому» расстаться с Дзаньоло этим летом.

Николо Дзаньоло провёл 26 матчей в текущем розыгрыше Серии А, отличившись 2 раза. На его счету также 4 результативные передачи в чемпионате. В Лиге конференций итальянец поразил ворота соперников 4 раза в 8 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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ФИОРЕНТИНА РОМА
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06.05  19:45 Интер Милан ... Эмполи 1.15 8.00 16.00
06.05  22:00 Дженоа ... Ювентус 4.40 3.60 1.82
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