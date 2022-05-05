«Рома» готова продать Дзаньоло за 50 млн евро

Итальянская «Рома» установила ценник на атакующего полузащитника Николо Дзаньоло.

22-летний футболист сборной Италии связан с возможным переходом в туринский «Ювентус» и ряд клубов Английской премьер-лиги. Римляне не горят желанием отпускать важного игрока, однако, как утверждает Tuttosport, предложения в 50 млн евро будет достаточно, чтобы заставить «Рому» расстаться с Дзаньоло этим летом.

Николо Дзаньоло провёл 26 матчей в текущем розыгрыше Серии А, отличившись 2 раза. На его счету также 4 результативные передачи в чемпионате. В Лиге конференций итальянец поразил ворота соперников 4 раза в 8 встречах.