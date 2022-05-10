Наставник «Фиорентины»: «Замахиваемся на еврокубки!»

В последнем матче 36-го тура «Фиорентина» уверенно обыграла «Рому», забив два быстрых мяча в первом тайме. В результате «фиалки» нагнали «волков» по количеству очков, и впереди - борьба за место в зоне европейских турниров. Об этом после матча заявил наставник «Фиорентины» со звучной фамилией - Винченцо Итальяно.

- Нам нужна была такая игра и такой результат. Не хотелось испортить хороший чемпионат в последних турах. Будем бороться за еврокубки. Хотя бы дома надо добиваться максимальных результатов, быть внимательными и аккуратными. Стабильности пока не хватает, но в первый год работы с командой это неминуемо - провалы и взлеты, - цитирует Итальяно телеканал DAZN.