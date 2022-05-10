«Уставшие» - «Рома» сыграет в этом сезоне 55 матчей

Команда Жозе Моуринью устала - видимо, этим объясняется поражение в матче с «Фиорентиной», в котором она уступила «фиалкам» со счетом 0:2, пропустив два гола в первые десять минут игры. Сезон «Ромы» на данный момент состоит уже из 53 матчей, и еще две игры впереди - в общей сложности 55 матчей за сезон.

Это много, особенно в сравнении с другими итальянскими командами - так, «Ювентус», «Интер» и «Аталанта» сыграют по 52 матча, но они уже давно покинули еврокубки, а «Рома» сражается там и сейчас.

Лидирующий в чемпионате «Милан» имеет некоторое преимущество - 48 матчей по ходу сезона, и это тоже чувствуется в последних турах, особенно в сравнении с «Интером», которому победы даются с заметным трудом.