«Фиорентина» не собирается избавляться от Кокорина, а лишь сдать его в аренду

По информации ЕФ.ру, «Фиорентина» постарается продать Александра Кокорина или отдать его в аренду, а не разрывать с ним контракт. Источники, близкие к руководству «Фиорентины» сообщают, что клуб надеется, что Кокорин летом вернется в Россию и готов выплачивать часть его зарплаты до конца сезона, если это будет аренда, а не полноценныый трансфер.

Однако, на данный момент о полном разрыве в руководстве команды не думают из-за высокой суммы неустойки. Представители игрока настаивают, что только в случае полной выплаты контракт может быть расторгнут.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным после первых командных сборов.