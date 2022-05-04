Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» не собирается избавляться от Кокорина, а лишь сдать его в аренду

04 Мая 2022 • 16:30 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
2.45 3.35 2.90
09.05 21:45

По информации ЕФ.ру, «Фиорентина» постарается продать Александра Кокорина или отдать его в аренду, а не разрывать с ним контракт. Источники, близкие к руководству «Фиорентины» сообщают, что клуб надеется, что Кокорин летом вернется в Россию и готов выплачивать часть его зарплаты до конца сезона, если это будет аренда, а не полноценныый трансфер.

Однако, на данный момент о полном разрыве в руководстве команды не думают из-за высокой суммы неустойки. Представители игрока настаивают, что только в случае полной выплаты контракт может быть расторгнут.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным после первых командных сборов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
16:50 · Италия. Серия Б
Буффон: «В «Парме» - как в надёжном убежище»
16:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» не собирается избавляться от Кокорина, а лишь сдать его в аренду
16:27 · Италия. Серия А
Леау намекнул, что может оказаться в «ПСЖ»
15:55 · Италия. Серия А
Делофеу посоветовал Гави и Педри не повторять его ошибок в «Барселоне»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Чеферин посетовал на отсутствие конкурентоспособности в лигах «большой пятёрки»
14:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» отказался от приобретения Чуамени
14:33 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я близок к уходу, но всё ещё в игре»
14:23 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги близок продлению контракта с «Интером»
13:46 · Италия. Серия А
Делофеу: «Болею за «Милан»
12:55 · Италия. Серия А
Хави считает Кулибали идеальным кандидатом для усиления обороны
11:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену Дибале
09:48 · Италия. Серия А
«Атлетико» включился в гонку за Фабианом Руисом
09:44 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на дорогостоящего игрока «Барселоны»
08:42 · Англия. Премьер-лига
Артета настаивает, чтобы «Арсенал» подписал Мартинеса
08:35 · Италия. Серия А
Кристанте может сменить «Рому» на «Ювентус»
Все новости
Рекомендуем