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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский комментатор: Кокорин пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности в «Фиорентине»

03 Мая 2022 • 22:23 Комментировать
Фиорентина
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Рома
2.45 3.40 2.85
09.05 21:45

Итальянский комментатор Массимо Марианелла рассказал о своём отношении к российскому нападающему Александру Кокорину, выступающему за «Фиорентину».

Комментатор считает, что Кокорин вполне мог проявить себя ярче в Серии А, если попал в неё на несколько лет раньше. Но на текущий момент Марианелла признаёт, что всё идёт к тому, что «Фиорентина» расстанется с нападающим летом.

Что касается профессионализма Кокорина, то к этому аспекту никаких претензий в итальянском клубе нет.

«Мне говорят, что Александр пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности во Флоренции и что претензий по части поведения на тренировках и в быту к нему нет», – заявил Марианелла в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в текущем сезоне Кокорин провёл семь матчей во всех турнирах, набрав 125 минут общего игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА РОМА
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