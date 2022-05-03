Итальянский комментатор: Кокорин пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности в «Фиорентине»

Итальянский комментатор Массимо Марианелла рассказал о своём отношении к российскому нападающему Александру Кокорину, выступающему за «Фиорентину».

Комментатор считает, что Кокорин вполне мог проявить себя ярче в Серии А, если попал в неё на несколько лет раньше. Но на текущий момент Марианелла признаёт, что всё идёт к тому, что «Фиорентина» расстанется с нападающим летом.

Что касается профессионализма Кокорина, то к этому аспекту никаких претензий в итальянском клубе нет.

«Мне говорят, что Александр пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности во Флоренции и что претензий по части поведения на тренировках и в быту к нему нет», – заявил Марианелла в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в текущем сезоне Кокорин провёл семь матчей во всех турнирах, набрав 125 минут общего игрового времени.