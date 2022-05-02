Александер-Арнольд высказался о работе с Клоппом

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о продлении контракта главного тренера Юргена Клоппа с клубом.

«Надеюсь, эти четыре года будут такими же успешными, как и те, которые мы провели вместе с ним», - приводит слова Трента This is Anfield.

Ранее Клопп продлил свое соглашении с «Ливерпулем» до 2026 года.

23-летний защитник в этом сезоне принял участие в 41 матче, забил 2 мяча и отдал 18 голевых передач. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет 80 миллионов евро.

«Ливерпуль» после 34-го тура занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и продолжает борьбу за чемпионство, набрав 82 очка.