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Тухель о том, что у «Ливерпуля» будет на день больше для подготовки к финалу Кубка Англии: «Мы уже привыкли»

10 Мая 2022 • 16:44 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.30 4.70 1.43
Через 4 ч. 2 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил, что его клуб уже привык к жёсткому графику. Немецкий специалист не удивлён, что у «Ливерпуля» будет на один день больше для подготовки к финалу Кубка Англии, который пройдёт в субботу на «Уэмбли».

«Мы привыкли к подобному, тут нечего комментировать. Мы бы с удовольствием получили в свое распоряжение один лишний день, но не судьба. Видимо, нам должно хватить и этого», – сказал Тухель на пресс-конференции перед игрой с «Лидсом».

Напомним, что в конце февраля «Челси» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка лиги в серии пенальти. Единственным игроком из двух команд, который не сумел реализовать свой одиннадцатиметровый стал голкипер «синих» Кепа Аррисабалага.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Томас Тухель
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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