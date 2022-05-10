Тухель о том, что у «Ливерпуля» будет на день больше для подготовки к финалу Кубка Англии: «Мы уже привыкли»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил, что его клуб уже привык к жёсткому графику. Немецкий специалист не удивлён, что у «Ливерпуля» будет на один день больше для подготовки к финалу Кубка Англии, который пройдёт в субботу на «Уэмбли».

«Мы привыкли к подобному, тут нечего комментировать. Мы бы с удовольствием получили в свое распоряжение один лишний день, но не судьба. Видимо, нам должно хватить и этого», – сказал Тухель на пресс-конференции перед игрой с «Лидсом».

Напомним, что в конце февраля «Челси» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка лиги в серии пенальти. Единственным игроком из двух команд, который не сумел реализовать свой одиннадцатиметровый стал голкипер «синих» Кепа Аррисабалага.