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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард рассказал, как собирается противостоять «Ливерпулю»

10 Мая 2022 • 09:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.20 4.70 1.45
Через 11 ч. 40 мин.

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, как он собирается противостоять «Ливерпулю» в игре очередного тура АПЛ.

«Конечно, эти три игрока сыграли большую роль в нашей подготовке», - сказал Джеррард о нападающих соперника Садио Мане, Луисе Диасе и Мохамеде Салахе.

Джеррард отметил, что в игре против «Ливерпуля» очень важно ограничить этих футболистов.

«В игре такого масштаба вы должны попытаться ограничить этих талантливых игроков, потому что, если вы дадите им время и пространство, они вполне могут причинить вам вред», - сказал Джеррард.

Матч между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 10 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
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