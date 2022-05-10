Джеррард рассказал, как собирается противостоять «Ливерпулю»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал, как он собирается противостоять «Ливерпулю» в игре очередного тура АПЛ.

«Конечно, эти три игрока сыграли большую роль в нашей подготовке», - сказал Джеррард о нападающих соперника Садио Мане, Луисе Диасе и Мохамеде Салахе.

Джеррард отметил, что в игре против «Ливерпуля» очень важно ограничить этих футболистов.

«В игре такого масштаба вы должны попытаться ограничить этих талантливых игроков, потому что, если вы дадите им время и пространство, они вполне могут причинить вам вред», - сказал Джеррард.

Матч между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 10 мая.