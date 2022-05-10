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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Манчестер Сити» в АПЛ

10 Мая 2022 • 23:56 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Ливерпуль
окончен

Состоялся матч перенесённого 33-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль».

Встреча завершилась победой «красных» со счётом 2:1.

За команду хозяев отличился полузащитник Дуглас Соарес. За «красных» голы забили Жоэль Матип и Садио Мане.          

«Ливерпуль» в этом матче повторил уникальное достижение «Манчестер Сити», которое «горожане» установили в сезоне-2013/14. Необыкновенный рекорд заключается в том, что сразу три игрока команды смогли забить 15 и более голов за сезон. В сезоне-2013/14 Яя Туре забил 20 голов, Серхио Агуэро – 17 и Эдин Джеко – 16.

В текущем сезоне у «Ливерпуля» трио Садио Мане (15), Мохамед Салах (22) и Диого Жота (15) повторили это достижение.   

Команда Юргена Клоппа сравнялась по количеству очков с «Манчестер Сити» (86), но «горожане» имеют игру в запасе.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Апл Мохамед Салах Садио Мане Диого Жота
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окончен Астон Вилла 1:2 Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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