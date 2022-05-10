«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Манчестер Сити» в АПЛ

Состоялся матч перенесённого 33-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль».

Встреча завершилась победой «красных» со счётом 2:1.

За команду хозяев отличился полузащитник Дуглас Соарес. За «красных» голы забили Жоэль Матип и Садио Мане.

«Ливерпуль» в этом матче повторил уникальное достижение «Манчестер Сити», которое «горожане» установили в сезоне-2013/14. Необыкновенный рекорд заключается в том, что сразу три игрока команды смогли забить 15 и более голов за сезон. В сезоне-2013/14 Яя Туре забил 20 голов, Серхио Агуэро – 17 и Эдин Джеко – 16.

В текущем сезоне у «Ливерпуля» трио Садио Мане (15), Мохамед Салах (22) и Диого Жота (15) повторили это достижение.

Команда Юргена Клоппа сравнялась по количеству очков с «Манчестер Сити» (86), но «горожане» имеют игру в запасе.