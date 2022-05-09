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Мёрфи: «Карвалью вряд ли будет играть в основе «Ливерпуля»

09 Мая 2022 • 19:38 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
7.00 4.60 1.45
10.05 22:00

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи заявил, что нападающий Фабиу Карвалью вряд ли будет играть в основе мерсисайдского клуба в следующем сезоне. Напомним, что сейчас Карвалью находится в шаге от перехода в «Ливерпуль» из «Фулхэма» на правах свободного агента.

«Он креативный, у него очень низкий центр тяжести, хороший дриблинг и уйма других достоинств, но я не думаю, что Карвалью будет играть в основе «Ливерпуля» в следующем сезоне. Сейчас трудно найти игрока, который смог бы вытеснить из основы Мане, Диаса или Салаха», – цитирует Мёрфи Liverpool Echo.

Напомним, что Карвалью мог перейти в «Ливерпуль» ещё в январе, но тогда сделку не успели завершить в нужные сроки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дэнни Мерфи Фабиу Карвалью
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