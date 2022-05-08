Ривалдо считает, что Диас должен сыграть в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением об игре форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса.

«Луис Диас оказал хорошее влияние на игру и изменил ее курс, поэтому он, несомненно, сыграл важную роль в успехе «Ливерпуля» с «Вильярреалом». Я уверен, что в своей нынешней форме он выйдет в основе на финальный матч в Париже», – цитирует Ривалдо Marca.

25-летний футболист перешел в «Ливерпуль» в январе 2022 года, перебравшись из «Порту». Сумма трансфера по данным портала transfermarkt составляет 45 миллионов евро.

Колумбиец в этом сезоне принял участие в 11 матчах Английской премьер-лиги, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.