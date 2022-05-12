Де Брёйне похвалил товарищей после покера: «Обожаю играть с ними»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился мыслями об игре против «Вулверхэмптона» (5:1), в которой стал автором четырёх мячей.

«Старт выдался отличным для меня и для команды. Мы здорово сыграли на выезде, я очень доволен командой.

Моё взаимодействие с командой было на высшем уровне, я обожаю играть с ними [с товарищами по «Сити»]. В первом тайме мы забивали всякий раз, когда у нас были возможности, и это меняло динамику игры», – цитирует героя дня BBC.

Бельгиец считает, что в следующем матче против «Вест Хэма» в Лондоне «горожанам» будет очень непросто: «Вест Хэм» проводит отличную кампанию, они очень хороши. Это их последний домашний матч в сезоне, поэтому мы осознаём, насколько будет трудно».