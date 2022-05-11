Грилиш о Гвардиоле: «Он невероятный тренер»

Полузащитник и самый дорогой игрок в истории «Манчестер Сити» Джек Грилиш похвалил своего наставника Хосепа Гвардиолу, назвав испанского специалиста невероятным тренером.

«Он невероятный тренер. Он проводит очень много встреч и много слушает своих игроков. Мне ещё предстоит к этому привыкнуть, потому что я являюсь далеко не лучшим слушателем на планете», – заявил Грилиш в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, что Грилиш перебрался в «Манчестер Сити» летом прошлого года из «Астон Виллы». Трансфер молодого англичанина стоил «горожанам» 100 миллионов фунтов.