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«Манчестер Сити» официально объявит о переходе Холанна в ближайшие дни

09 Мая 2022 • 02:52 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.50 1.25
11.05 22:15

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан в скором времени будет официально объявлен новым игроком «Манчестер Сити».

Соглашение было достигнуто 12 апреля, а последние детали урегулированы на прошлой неделе. Официально о переходе 21-летнего норвежского форварда в английский «Манчестер Сити» будет объявлено в течение нескольких дней, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.

Напомним, что на подписание Холанна также претендовал мадридский «Реал».

В текущем сезоне лидер дортмундской «Боруссии» записал на свой счёт 28 забитых мячей в 29 матчах. В общей сложности в активе норвежца 85 голов и более 20 результативных передач в 88 матчах за «шмелей».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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