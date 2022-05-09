«Манчестер Сити» официально объявит о переходе Холанна в ближайшие дни

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холлан в скором времени будет официально объявлен новым игроком «Манчестер Сити».

Соглашение было достигнуто 12 апреля, а последние детали урегулированы на прошлой неделе. Официально о переходе 21-летнего норвежского форварда в английский «Манчестер Сити» будет объявлено в течение нескольких дней, сообщает журналист-инсайдер Николо Скира.

Напомним, что на подписание Холанна также претендовал мадридский «Реал».

В текущем сезоне лидер дортмундской «Боруссии» записал на свой счёт 28 забитых мячей в 29 матчах. В общей сложности в активе норвежца 85 голов и более 20 результативных передач в 88 матчах за «шмелей».