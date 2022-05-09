Холанн будет зарабатывать в «Манчестер Сити» 350 тысяч евро в неделю

Стал известен недельный оклад нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». После перехода из дортмундской «Боруссии» норвежский форвард будет зарабатывать в стане «горожан» 350 тысяч евро в неделю.

Об этом сообщает британское издание Daily Mirror. Холанн с зарплатой в 350 тысяч евро в неделю не станет самым высокооплачиваемым игроком в чемпионате Англии, но войдёт в десятку футболистов с самым высоком недельным окладом а АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» официально объявит о трансфере Холанна из дортмундской «Боруссии» на этой неделе. Ради переезда на «Этихад» футболист отказался от предложений «Барселоны» и мадридского «Реала».