Гвардиола: «Надеюсь, Холанн приходит на долгие годы»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал будущий приход в свою команду нападающего Эрлинга Холанна.

«Клуб принял решение сделать серьёзную инвестицию в будущее. Надеюсь, он приходит сюда на очень долгие годы, и я почти не сомневаюсь в его способности отлично адаптироваться к нашей команде в следующем сезоне.

Именно игроки делают тебя хорошим тренером. Он невероятный молодой талант, находящийся в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему проявить себя как можно лучше», – сказал Гвардиола после сегодняшней победы над «Вулвехэмптоном» (5:1).

Эрлинг Холанн перейдёт в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Сумма трансфера составит порядка 51 млн фунтов стерлингов.