Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул на то, что его клуб близок к подписанию нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Испанец заявил, что ситуация для многих уже очевидна, но ему запрещено говорить до официального объявления сделки.

«Боруссия» запретила мне говорить о Холанне до тех пор, пока сделка не будет завершена. Все всё знают, но мне запрещено говорить. Я не вижу необходимости говорить сейчас о будущем или о следующем сезоне», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с «Вулверхэмптоном».

Напомним, что Холанн обойдётся «Манчестер Сити» в сумму около 75 миллионов евро.