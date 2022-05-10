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Гвардиола о Холанне в «Сити»: «Все всё знают, но мне запрещено говорить»

10 Мая 2022 • 15:48 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.60 1.25
11.05 22:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул на то, что его клуб близок к подписанию нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна. Испанец заявил, что ситуация для многих уже очевидна, но ему запрещено говорить до официального объявления сделки.

«Боруссия» запретила мне говорить о Холанне до тех пор, пока сделка не будет завершена. Все всё знают, но мне запрещено говорить. Я не вижу необходимости говорить сейчас о будущем или о следующем сезоне», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с «Вулверхэмптоном».

Напомним, что Холанн обойдётся «Манчестер Сити» в сумму около 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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