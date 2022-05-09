Погба отказался переходить в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отказался от перехода в «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, 29-летний хавбек выбрал другой клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересованы «Ювентус», «ПСЖ» и «Реал». Контракт француза с манкунианцами истекает летом нынешнего года.

В текущем сезоне Погба провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 27 матчей, в которых забил один гол, а также отдал девять результативных передач. Полузащитник защищает цвета «красных дьяволов» с августа 2016 года.