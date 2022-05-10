Лапорт о трансфере Холанна: «Рад, что не буду бежать за этим парнем в следующие несколько лет»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отреагировал на трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна в стан «горожан». Напомним, что сегодня стороны официально объявили о завершении сделки.

«Рад, что мне не придётся бежать за этим парнем в последующие несколько лет», – пошутил Лапорт на своей странице в социальных сетях.

По предварительной информации Холанн будет зарабатывать в «Манчестер Сити» около 400 тысяч евро за неделю. Такую же сумму в неделю зарабатывает лидер атаки «горожан» – полузащитник Кевин де Брёйне, который входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Англии.