Экс-форвард «МЮ»: «Холанну будет непросто забивать в АПЛ»

Бывший английский нападающий Дион Даблин поделился мыслями о приходе в «Манчестер Сити» форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

21-летний норвежец забил 85 голов в 88 матчах за два с половиной года в «Боруссии», однако, по словам Даблина, в Англии Холанну придётся гораздо труднее: «Не думаю, что для него всё сложится так просто, как думают люди. Забивать голы в Английской премьер-лиге очень сложно. Я думаю, что он справится, но ему будет трудно», – заявил в студии Sky Sports экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Трансфер Эрлинга Холанна обойдётся «Манчестер Сити» более чем в 51 млн фунтов стерлингов без учёта различных бонусов. Норвежец будет зарабатывать 375 тыс фунтов в неделю – столько же, сколько нынешняя звезда «горожан» Кевин Де Брёйне.