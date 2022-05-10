Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-форвард «МЮ»: «Холанну будет непросто забивать в АПЛ»

10 Мая 2022 • 23:08 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.60 1.25
Через 22 ч. 11 мин.

Бывший английский нападающий Дион Даблин поделился мыслями о приходе в «Манчестер Сити» форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

21-летний норвежец забил 85 голов в 88 матчах за два с половиной года в «Боруссии», однако, по словам Даблина, в Англии Холанну придётся гораздо труднее: «Не думаю, что для него всё сложится так просто, как думают люди. Забивать голы в Английской премьер-лиге очень сложно. Я думаю, что он справится, но ему будет трудно», – заявил в студии Sky Sports экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Трансфер Эрлинга Холанна обойдётся «Манчестер Сити» более чем в 51 млн фунтов стерлингов без учёта различных бонусов. Норвежец будет зарабатывать 375 тыс фунтов в неделю – столько же, сколько нынешняя звезда «горожан» Кевин Де Брёйне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Дион Даблин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Астон Вилла 1:2 Ливерпуль 7.30 4.70 1.43
11.05  21:30 Лидс ... Челси 5.60 4.40 1.58
11.05  21:45 Лестер ... Норвич 1.58 4.30 5.80
11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
Все матчи
Новости
10 Мая
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Манчестер Сити» в АПЛ
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Сити» сезона 2013/14
23:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг сократит отпуск игроков «МЮ» на две недели
23:08 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «МЮ»: «Холанну будет непросто забивать в АПЛ»
22:57 · Англия. Премьер-лига
Реднапп – о Холанне: «Впервые за долгое время в АПЛ будет играть суперзвезда, о которой мечтает весь мир»
22:38 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» предложил Погба трёхлетний контракт
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не потерял ни одного очка в матчах АПЛ против команд из нижней половины таблицы
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл усиление в «Манчестер Юнайтед»
21:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер – о переходе Холанна в «Сити»: «Это не гарантия побед»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты финансовые условия трансфера Рюдигера в «Реал»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ» – о поражении «Брайтону»: «Фергюсон был бы в ярости, если бы команда так сыграла при нём»
21:18 · Англия. Премьер-лига
Абдуллина: Я очень счастлива в «Челси»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию защитника «Спортинга»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не сможет сохранить звёздное трио
Все новости
Рекомендуем