Холанн – 10-й в списке самых дорогих покупок в истории «Манчестер Сити»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн станет лишь десятым в списке самых дорогих подписаний в истории «Манчестер Сити».

Сумма компенсации за переход 21-летнего норвежца в английский клуб составит 51,2 млн фунтов стерлингов (без учёта различных надбавок). Таким образом, за трансфер одного из самых востребованных форвардов современности «горожане» формально заплатят меньше, чем ранее заплатили за девятерых игроков.

Самое дорогое приобретение в истории «Манчестер Сити» – Джек Грилиш, перешедший прошлым летом из «Астон Виллы» за 100 млн фунтов стерлингов. Второй – Кевин Де Брёйне, купленный за 68 млн в местной валюте. Замыкают тройку защитник Рубен Диаш и вингер Рияд Марез – по 61 млн.