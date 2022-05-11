«Атлетико» рассматривает Жезуса в качестве замены Суаресу

Мадридский «Атлетико» поборется с лондонским «Арсеналом» за подписание нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Агент 25-летнего бразильца подтвердил возможный уход своего клиента из «Манчестер Сити» этим летом, а также заявил, что считает «Арсенал» интересным проектом. По сведениям издания AS, на Жезуса претендуют не только «канониры», но и мадридский «Атлетико», рассматривающий форварда как замену Луису Суаресу, который покинет клуб этим летом.

Трансферная стоимость Габриэля Жезуса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. В нынешнем сезоне бразильский нападающий забил 13 голов и ассистировал 12 раз в 39 матчах за «Манчестер Сити».