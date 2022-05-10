Когда Эрлинг Холанн сыграет первый матч за «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» официально сообщил о переходе Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Знаковой датой в оформлении этой сделки станет 1 июля, когда футболист станет игроком английского клуба.

Таким образом, первый официальный матч за «Манчестер Сити» Холанн проведёт уже 6 или 7 августа, когда в Английской премьер-лиге состоится первый тур.

Впрочем, его дебют может состояться и раньше – в Суперкубке Англии, но на данный момент ещё не определена дата турнира, а «Манчестер Сити» не обеспечил себе чемпионство в Англии.