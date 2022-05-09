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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Меня не волнует, что люди хотят увидеть чемпионство «Ливерпуля»

09 Мая 2022 • 12:13 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Сити
13.00 5.50 1.25
11.05 22:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ, а также сравнил «горожан» с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Специалист заявил, что судьба чемпионского титула находится в руках его команды.   

«Ситуация такая, что нам нужно набрать девять очков, а возможно и шесть. Матч против «Вулверхэмптона» станет для нас настоящим финалом.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — самые титулованные английские клубы. Но в последние 10-12 леты мы находимся в компании этих команд, поэтому меня не волнует то, что люди хотят увидеть чемпионство «Ливерпуля» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

За три тура до конца турнира «горожане» лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ливерпуль» на три очка. В оставшихся матчах подопечным Гвардиолы предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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