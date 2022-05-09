Гвардиола: «Меня не волнует, что люди хотят увидеть чемпионство «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ, а также сравнил «горожан» с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Специалист заявил, что судьба чемпионского титула находится в руках его команды.

«Ситуация такая, что нам нужно набрать девять очков, а возможно и шесть. Матч против «Вулверхэмптона» станет для нас настоящим финалом.

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» — самые титулованные английские клубы. Но в последние 10-12 леты мы находимся в компании этих команд, поэтому меня не волнует то, что люди хотят увидеть чемпионство «Ливерпуля» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

За три тура до конца турнира «горожане» лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ливерпуль» на три очка. В оставшихся матчах подопечным Гвардиолы предстоит встретиться с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».