Каррагер – о переходе Холанна в «Сити»: «Это не гарантия побед»

Телеэксперт и бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал переход Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Это блестящее подписание не только для клуба, но и для всей Премьер-лиги. Все с нетерпением ждут результатов этого хода.

Холанн и Мбаппе – две главные суперзвезды нового поколения, которые заменят Месси и Роналду, – приводит слова Каррагера Sky Sports. – Чаще всего такие футболисты переходят в «Барселону» или «Реал», поэтому замечательно, что Холанн выбрал Премьер-лигу. Сейчас это лучшая лига мира.

Он будет забивать голы – это то, ради чего его купили. Но это не гарантирует «Сити» победу во всех турнирах. Им придётся внедрять его в команду, и это означает, что им нужно будет пожертвовать одним креативным игроком, который помогал держать мяч.

Холанн не поднимет «Сити» на принципиально новый уровень – они и сейчас способны набирать от 96 до 100 очков в лиге. Но в некоторых играх, как недавний полуфинал против «Реала», он может играть очень важную роль», – считает Каррагер.